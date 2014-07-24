金价跌至一个月低点 因数据强劲抵消避险吸引力

路透纽约/伦敦7月24日 - 金价周四触及一个月低点，此前美国、中国和欧元区公布的强劲经济数据盖过了黄金的避险吸引力，尽管中东和乌克兰的局势依旧紧张。

金价一度下挫1%，跌穿1,300美元，因在美国公布周度初请失业金人数意外大跌，以及美国企业公布强劲业绩后，美元和美股上涨。

欧洲公布的数据显示，欧元区服务业表现优于路透访查的分析师预估。

所有这些都将投资人的注意力从加沙和乌克兰的紧张局势上分散出来。

“公平的说，我认为一些投资人有理由对全球紧张局势未能导致金价持续上涨感到失望。”Marketclub.com总裁Adam Hewison表示。

“金市目前可能处于超卖区域，但我们看来也正被拖入1,290-1,280美元水准，这会给市场提供一些支撑。”

2015 GMT，现货金XAU=下跌约12美元，报每盎司约1,303美元，稍早跌至6月19日来最低的1,287.46美元。

美国8月期金GCcv1收跌13.90美元，报每盎司1,290.80美元。交易员表示，他们在1,300美元下方设了止损单。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量周三增加0.6吨，至805.44吨，为连升第二日。

其他贵金属方面，现货银XAG=大跌2.5%，报每盎司20.34美元。现货铂金XPT=跌0.8%，报每盎司1,465.30美元。现货钯金XPD=持稳，报868.25美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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