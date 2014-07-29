金价下滑 市场等待美联储货币政策决定

路透纽约/伦敦7月29日 - 金价周二下滑，投资人紧张的等待美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三结束为期两日的货币政策会议，以判断是否美联储会较预期提前升息。

交易商表示，将在未来几周到期的美国8月期金遭遇一些卖盘，进一步令市场承压。

“真正影响市场的当然是投资人对美联储行动的展望。”RBC Capital Markets高级金市分析师George Gero表示，他指的是美联储的公开市场委员会(FOMC)会议。

FOMC周三将发布政策声明，投资人将密切研读，寻找联储何时可能升息的线索。

金价对美国货币政策的任何变动都相当敏感。在美联储因应金融危机而降息及动用了非常规刺激措施后，金价升至纪录高位。

上周四，金价跌穿1,300美元至五周低点，因市场臆测今年迄今美国就业增长可能令升息的需求升温。美联储主席叶伦本月稍早表示，如果就业增长保持强劲，联储可能较预期更早升息。

美国周三还将公布第二季国内生产总值(GDP)数据，周五美国将公布7月非农就业报告，市场都将密切关注。

2030 GMT，现货金XAU=跌0.4%，报每盎司1,299.10美元，稍早高见1,312.10美元。

美国8月期金GCQ4收低0.4%，报每盎司1,298.30美元。

不过地缘政治紧张局势令金价在近几个交易日没有进一步跌深，许多投资人仍看好黄金的避险价值。

其他贵金属方面，现货银XAG=跌0.1%，报每盎司20.55美元。

现货铂金XPT=跌0.5%，报每盎司1,472.50美元。现货钯金XPD=下滑0.5%，报875.20美元。

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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