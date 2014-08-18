金价走低 因乌克兰紧张局势缓解带动股市和美元攀升

路透纽约/伦敦8月18日 - 金价周一走低，因乌克兰紧张局势升级的可能性看似暂时消退，且全球股市上涨以及美元走强打压金价跌至1,300美元之下。

俄罗斯在周日与德国、法国和乌克兰举行会谈后表示，有关运送人道援助物资进入乌克兰的车队的所有问题已经获得解决，但关于停火，或政治解决乌克兰东部武装冲突的谈判则未取得进展。

但乌克兰局势仍十分紧张，之前，乌克兰政府指责亲俄叛军在东部城市卢甘斯克附近用火箭炮炮击运送救援物资的车队，但分离主义份子拒绝对此事负责。

分析师称，金价因避险需求引发的升势未能持续，这可能限制其上行动能。

1817 GMT，现货金XAU=回落0.4%，报每盎司1,299.34美元。纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ4收跌6.90美元，报每盎司1,299.30美元。

美元指数在连跌六周后上扬0.2%。黄金通常与美元呈反向走势。

布兰特原油期价急跌也重压金价。

市场静待本周稍后在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行总裁会议，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦本周五将在会上发表讲话，可能提供有关美联储升息时机的线索。

其他贵金属方面，现货银XAG=小涨0.3%，报每盎司19.64美元。现货铂金XPT=跌0.9%，报每盎司1,439.50美元。

现货钯金XPD=盘中升至13年新高900.00美元，因担忧最大生产国俄罗斯的供应以及需求前景强劲。现货钯金稍后回落0.06美元，报每盎司890.44美元，因投资者锁定获利。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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