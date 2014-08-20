金价走低 因美联储会议记录公布后美元走强

路透纽约/伦敦8月20日 - 金价周三走低，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议记录显示，联储认为美国就业市场状况改善，由此引发的经济乐观情绪推高美元。

美联储周三公布的7月会议记录显示，美联储对美国就业市场复苏的速度感到意外，但在看到更多经济复苏的确凿证据前，不希望提前既定的升息计划。

包括周二公布的房屋开工数据在内的强劲经济数据，削弱了黄金作为对冲经济不确定性风险工具的吸引力。

“在过去24小时内，有良好的楼市数据出炉，而这只是反应美国经济强势的数据之一，看似这也是美元兑其他货币大幅走强的原因所在，”法国兴业银行的分析师Robin Bhar表示。

1842 GMT，现货金XAU=下跌0.4%，报每盎司1,290.21美元。美国COMEX-12月期金GCZ4收跌1.50美元，报每盎司1,295.20美元。

美元指数.DXY跳涨约0.4%。美元走强通常会导致金价回落。

金价跌幅受限，因全球多数股市近期的涨势暂停，因英国央行会议记录显示，有两位政策委员在本月稍早的会议上投票支持升息。

金市投资者现关注周五美联储主席叶伦在全球央行总裁年度会议上的讲话。

其他贵金属方面：现货银XAG=上扬0.2%，报每盎司19.46美元。现货铂金XPT=回落0.7%，报每盎司1,421.75美元。现货钯金XPD=跌1.5%，报每盎司865.75美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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