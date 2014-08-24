金价因美股下滑而小涨 但叶伦讲话限制升幅

路透纽约/伦敦8月22日 - 金价周五小涨，因美股下滑，但在美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦称美国就业市场仍受到经济大衰退的牵制后，金价升幅受限。

本周金价大跌约2%，为五周来最大周度跌幅，因在本周稍早美联储发布最新会议记录令市场臆测提早升息后，金价卖压沉重。

叶伦在怀俄明州杰克森霍尔举行的央行总裁年会上表示，过去五年经济不振令数以百万计的工人失业、丧失信心或困在临时工作中－这些情况单靠失业率是无法准确得到反映的。美联储应谨慎决定何时升息。

交易商表示，金价继续徘徊在周四触及的两个月低点略上方。在过去五个交易日，金价下挫约3%，表现不及美国公债。

“我认为没有理由持有黄金，金价趋势向下，可能会有逢高出货。美国公债收益率在3%之下，油价也显示走软的迹象，这对贵金属是重大不利因素，”COMEX黄金期权场内交易员Jonathan Jossen表示。

1922GMT，现货金XAU=升0.3%，报每盎司1,280.29美元，离周四触及的两个月低点1,273.06美元不远。本周金价下挫1.9%，为截止7月18日当周以来最大周度跌幅。

美国COMEX-12月期金GCZ4收高4.80美元，报每盎司1,280.20美元。

美国原油期货本周连跌五周，因担心供应充裕。在过去10个交易日油价大跌超过4%。

主要消费国中国和印度的黄金实货需求仍疲弱，但分析师预计随着印度进入节日和婚嫁季节，印度的买盘将增加。

其他贵金属方面，现货银XAG=报每盎司19.40美元，跌0.1%。

现货铂金XPT=升0.3%，报1,416.25美元，结束九日连跌。现货钯金XPD=涨1.3%，报每盎司885.25美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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