金价上涨 因美元涨势停滞和地缘政治风险带来提振

路透纽约/伦敦8月26日 - 金价周二上升，因美元涨势暂停引发技术性买入，不过，金价缩减升幅，因对欧洲将推出刺激计划抱存希望和美国经济数据强劲促使投资者买入股票。

现货金XAU=在早盘触及每盎司1,290.80美元的日内高位，因在升穿位于略高于1,280美元的200日移动均线后，止损买单被触发。在1826GMT，现货金升0.6%，报1,283.57美元。

12月期金GCcv1收涨6.30美元，或0.5%，报每盎司1,285.20美元。

“美元涨势开始减速。这对黄金上涨有些许帮助，”Archer Financial Services分析师Stephen Platt说。

金价缩减日内升幅，因对欧洲将推出进一步刺激计划抱存希望，且美国经济数据正面，提振全球股市的买盘。在升穿2,000点后，标普500指数再创纪录新高。

美国经济谘商会周二公布，8月美国消费者信心指数升幅超预期，升至2007年10月以来最高，因消费者对经济现状的信心增强。美国商务部周二公布，美国7月耐久财订单较前月增长22.6%，增幅创纪录且超预估。

周一稍晚公布的数据也为金市提供支撑，数据显示俄罗斯在7月增加黄金储备，为连续第四个月增加。

不过，全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)周一黄金持仓量减少0.4%，至797.09吨，周五为800.08吨。

现货银XAG=跟随黄金上涨。现货银最新升0.4%，报每盎司19.41美元。

现货铂金XPT=上涨0.1%，报每盎司1,412.25美元。现货钯金XPD=跌0.6%，报每盎司882.75美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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