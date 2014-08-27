金价小升 因美元下跌和地缘政治紧张情势持续

路透纽约/伦敦8月27日 - 现货金周三小涨，因美元下跌和地缘政治紧张关系持续，扶助抵销美股创纪录高位对金市带来的卖压。

交易商称，美元下跌，因交易商将焦点放在较高风险资产，且对欧洲央行将诉诸货币刺激计划的臆测，也引发对黄金的买兴。

一位乌克兰军方发言人周三表示，一队俄罗斯士兵乘坐武装运兵车和卡车穿越俄乌边境，并进入乌东部城镇Amvrosiyivka。上日主持会谈的白俄罗斯总统表示，俄罗斯和乌克兰两国领导人周二对于“缓解”乌克兰东部冲突的必要性达成共识。

“地缘政治危机来源很多，显然将阻止金价下滑，”德国商业银行商品研究部主管Eugen Weinberg说。

他说，金价目前交投在切入位约在1,285美元的200日移动均线附近，不过，他表示，如果美元上涨和美股不断攀升，将可能向金价施压。

1933 GMT，现货金XAU=小升0.1%，报每盎司1,282.36美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ4表现逊于现货金，收低1.80美元，报每盎司1,283.40美元。路透初步数据显示，成交量仅72,000口，为30日均值约一半。

黄金连续第二日上涨。美国股市周三收盘基本持平，标普500指数盘中再创纪录新高，尽管多只零售股在公布季度业绩后成交放量，但今日成交总体清淡。

数据显示德国消费者信心降幅为逾三年来最大，这也支撑金价。

全球最大的黄金支持上市交易基金和反映投资者需求的SPDR Gold Trust (GLD)在周一的黄金持仓量减少0.4%，至797.09吨，周五为800.08吨。

其他贵金属方面，现货银XAG=上涨0.3%，报每盎司19.40美元。现货铂金XPT=攀升0.1%，报每盎司1,411.60美元。现货钯金XPD=涨0.9%，报每盎司888.97美元。

钯金支持上市交易基金有大量钯金流出。周二数据显示，在英国上市的钯金支持上市交易产品的钯金持仓量减少120,625盎司，相当于其在伦敦的钯金持仓量的45%。

分析师表示，在实货市场供应紧张的情况下，整年活跃的钯金买需扶助吸纳流入公开市场大量钯金。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1283.40 -1.80 -0.1 1280.90 1288.20 62,314

COMEX白银期货 SIN2 19.405 0.019 0.1 19.285 19.475 39,243

COMEX铂金期货 PLN2 1419.90 0.30 0.0 1417.20 1425.50 5,558

COMEX钯金期货 PAU2 893.90 5.20 0.6 884.50 893.95 5,351

现货金 XAU= 1282.36 1.72 0.1 1280.40 1287.50

现货银 XAG= 19.400 0.060 0.3 19.340 19.500

现货铂金 XPT= 1411.60 1.00 0.1 1418.30 1422.50

现货钯金 XPD= 888.97 7.77 0.9 885.90 892.00(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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