金价连涨第三日 因乌克兰局势紧张和股市下跌

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约/伦敦8月28日 - 金价周四连续第三日上涨，因乌克兰局势紧张和股市回落，但分析师表示，因美国经济数据强劲和预期美国将升息，金价反弹可能只是昙花一现。
北大西洋公约组织(NATO)一军官周四表示，NATO认为有超过一千名俄罗斯军队人员当前在乌克兰境内活动。
现货金XAU=早盘最多升1%，但之后缩减涨幅，因数据显示美国第二季经济增长速度被上修，主要是受国内需求推动，此为经济前景光明的迹象。
“围绕乌克兰的地缘政治消息提振黄金市场，但因为美国经济数据强劲，金价缩减部份涨幅，”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov说。
1725 GMT，现货金XAU=涨0.5%，报每盎司1,288.96美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)美国期金GCZ4上升6.80美元，报每盎司1,290.20美元。
金价上涨，因全球股市下滑，以及国际紧张局势恶化，此前乌克兰指责俄罗斯军队进入乌克兰东南部地区，且有报导称，在本月发生的一场战斗中，超过100名俄罗斯军人在帮助亲俄分离主义者对抗乌克兰军队时被杀。
美元指数.DXY上升0.1%，此前数据显示上周美国初请失业金人数连续第二周下降。
现货银XAG=上涨0.5%，报每盎司19.52美元，从上周触及的两个月低位19.25美元反弹。
现货铂金XPT=上升0.6%，报每盎司1,419美元。现货钯金XPD=涨0.7%，报每盎司894.97美元。
(编译 利棣儿；审校 母红)
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