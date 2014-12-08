金价升破每盎司1200美元 受技术性买盘推动

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透纽约/伦敦12月8日 - 黄金周一跃升逾1%，尾盘因技术买盘短暂大涨，在美元从逾五年高位下滑很久之后，金价突破每盎司1,200美元。
2001GMT，现货金XAU=涨1%，报每盎司1,203.51美元，此前一度升至1,208.19美元。金价上周五跌1.1%，因美国数据显示11月就业岗位增幅为近三年最高，且薪资也出现增长。
美国2月期金GCcv1涨0.4%，结算价报每盎司1,194.90美元。
“今日的涨势完全受技术性买盘带动...1,200美元现在是一个重要关口，”RJO Futures资深市场分析师Eli Tesfaye称。
“每次市场接近1,200美元，就会出现一些买兴。”
美元指数.DXY接近2009年3月以来最高水平，因就业报告强劲，不过今日较晚时转跌。
欧洲股市下跌，因数据显示中国进口下滑，且日本第三季经济萎缩幅度比初估值更严重，因企业投资下滑。
数据显示，12月2日当周全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR(GLD)的持仓量增长0.12%至720.91吨，但仍然接近六年低位。
现货铂金(白金)XPT=涨1.2%，至每盎司1,229.45美元。现货银XAG=升0.4%，报每盎司16.31美元。现货钯金XPD=升0.2%，至每盎司799.50美元。(完)
(编译 王丽鑫；审校 母红)
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