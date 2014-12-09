金价攀升近3% 因美联储官员的讲话拖累美元走软

路透纽约/伦敦12月9日 - 金价周二攀升近3%，触及自10月底以来最高，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员基调谨慎的讲话拖累美元大幅回落。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周一称，不急于放弃联储作出的在“相当长一段时间内”保持近零利率的承诺。而旧金山联储总裁威廉姆斯则表示，“相当长一段时间”的措辞仍然适合。

这引发美元走软，美元兑一篮子货币.DXY回落1.1%，后缩减跌幅。美元兑日圆录得八个月来最大单日跌幅。

现货金XAU=盘中急升2.9%，至每盎司1,238.10美元的高位，2030 GMT，报每盎司1,227.90美元，上扬2.1%。美国期金GCcv1收盘劲扬3.1 %，报每盎司1,232.00美元。

“美元走软，以及金价快速攻克1,200和1,208美元水准合力造就了今日的强劲走势， ”Mitsubishi的分析师Jonathan Butler表示，“1,208美元是从10月高位向11月低位下跌的61.8%回档位。”

美元走软使持有其他货币的投资者购买美元计价黄金的成本降低，另外，投资者寻求避险也增加了黄金作为替代投资的吸引力。

金价急升证实了一个看涨的整理形态，根据测量的移动目标，下一目标位在1,265美元，之后是1,282美元的看涨旗型形态目标位，Informa Global Markets的技术分析部全球主管Marnie Owen表示。

金价能否进一步攀升取决于美元走势和美联储升息的时间。利率攀升将削弱对无息黄金的需求。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量在短暂增加后周一再度减少，接近六年低位。

实货市场，全球最大黄金消费国中国的现货金价周一一度降至较期金贴水约0.50美元，后反弹至小幅升水。

现货银XAG=涨幅最大，攀升4.2%，报每盎司17.02美元。现货铂金XPT=上扬0.4%，报每盎司1,237.40美元。现货钯金XPD=上涨1.1%，报每盎司804.80美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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