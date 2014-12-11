金价交投震荡 因经济信号有好有坏

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透纽约/伦敦12月11日 - 金价周四震荡交投，现货金上扬但期金收低，因经济信号有好有坏，美元走强带来压力，但部分美国经济数据疲弱刺激了避险买盘。
美元在连跌三日后反弹，受到美国零售销售数据强劲以及初请失业金人数减少的进一步提振。
不过在稍后，美国公布的数据显示，第三季美国家庭净资产三年来首次出现下滑，受到所持股票价值减少以及债务增加影响，这给消费者支出前景带来不一样的信号。
1949 GMT，现货金XAU=升0.7%，报每盎司1,227.53美元，盘中一度下挫约1%，至1,219.90美元。
金价本周有望上扬3.1%，录得3月来最大周度升幅，因得益于美元在过去几日下滑。
美国期金GCcv1跌0.3%，结算价报每盎司1,225.60美元。
美元指数.DXY升0.6%，预计在下周美联储会议前将进一步上涨。
美国原油期货CLc1跌穿每桶60美元关口，至逾五年低点。油价重挫近期令金市人气受压，因降低了黄金作为对冲通胀的吸引力。
周三全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR(GLD)的持仓量增长近3吨，至724.80吨，但仍接近六年低点。
现货银XAG=结束三日连升，跌0.1%，报每盎司17.04美元。现货铂金(白金)XPT=跌0.4%，至每盎司1,238.70美元。现货钯金XPD=升0.6%，至每盎司815.25美元。(完)
(编译 李军; 审校 王丽鑫)
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