金价交投震荡 因经济信号有好有坏

路透纽约/伦敦12月11日 - 金价周四震荡交投，现货金上扬但期金收低，因经济信号有好有坏，美元走强带来压力，但部分美国经济数据疲弱刺激了避险买盘。

美元在连跌三日后反弹，受到美国零售销售数据强劲以及初请失业金人数减少的进一步提振。

不过在稍后，美国公布的数据显示，第三季美国家庭净资产三年来首次出现下滑，受到所持股票价值减少以及债务增加影响，这给消费者支出前景带来不一样的信号。

1949 GMT，现货金XAU=升0.7%，报每盎司1,227.53美元，盘中一度下挫约1%，至1,219.90美元。

金价本周有望上扬3.1%，录得3月来最大周度升幅，因得益于美元在过去几日下滑。

美国期金GCcv1跌0.3%，结算价报每盎司1,225.60美元。

美元指数.DXY升0.6%，预计在下周美联储会议前将进一步上涨。

美国原油期货CLc1跌穿每桶60美元关口，至逾五年低点。油价重挫近期令金市人气受压，因降低了黄金作为对冲通胀的吸引力。

周三全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR(GLD)的持仓量增长近3吨，至724.80吨，但仍接近六年低点。

现货银XAG=结束三日连升，跌0.1%，报每盎司17.04美元。现货铂金(白金)XPT=跌0.4%，至每盎司1,238.70美元。现货钯金XPD=升0.6%，至每盎司815.25美元。(完)

(编译 李军; 审校 王丽鑫)

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