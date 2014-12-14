金价小跌 因股市和美元下挫

路透纽约/伦敦12月12日 - 金价周五小跌，因部分买家对近期升势获利了结，但本周势将创两个月最大周度升幅，因美元回软、油价下挫殃及风险意愿，打压股市。

本周迄今金价大涨2.6%，周二出现急升。股市下挫促使一些投资人买入黄金作为替代资产，而美元下滑令以美元计价的黄金对持有其他货币的投资人更为便宜。

“当股市大跌时，贵金属上扬，所以肯定股市和金市仍有这样的关联，特别是因市场人士风险意愿的转变。”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示。

“今年部分股市表现不错，我们预计明年不会有类似升势，所以这可能给金价带来一些提振。”

1829 GMT，现货金XAU=跌0.5%，报每盎司1,221.86美元，美国12月期金GCcv1跌0.2%，结算价报每盎司1,222.60美元。

在美国公布调查显示12月消费者信心指数初值升至八年新高后，现货金一度大跌1%，至1,215.60美元。

美元指数.DXY跌0.4%。欧股重挫逾2%，因油价进一步下挫拖累能源股，且希腊政局忧虑也限制了风险意愿。

周四全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR(GLD)的持仓量增长0.13%，至725.75吨，本周增约5吨。

现货银XAG=跌0.5%，报每盎司17.00美元。现货铂金(白金)XPT=跌1.3%，至每盎司1,222.75美元。现货钯金XPD=跌0.6%，至每盎司811.47美元。(完)

(编译 李军; 审校 王丽鑫)

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