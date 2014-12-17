金价走势震荡 此前美联储声明显示仍在明年升息的轨道之上

金价持稳 法国大选前受美元走软支撑
路透纽约/伦敦4月20日 - 金价继昨日录得逾六周来最大单日跌幅后周四持稳，因美元走软遏制了金价跌势，不过，今日市场波动幅度不大，投资者等待即将举行的法国大选结果。
路透伦敦/纽约12月17日 - 黄金价格周三下跌，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策声明暗示，美国仍在明年升息的轨道之上后，金价一度攀升至每盎司1,200美元以上。
美联储周三释出将稳步迈向在明年某个时间升息的强烈讯号，修改将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。
在1946 GMT，现货金XAU=下跌0.4%，报1,191.45美元。周二，黄金交投震荡，触及1,221美元以上的日内高位，之后回落至一周低位1,188.41美元，后小幅收升。
汇丰证券首席金属分析师James Steel表示，“我认为，金市将从外汇市场寻求指引，如果美元升势遇到阻力，欧元将略为上涨，这将对黄金有利。”
投资者也关注俄罗斯的情况。尽管俄罗斯央行大幅升息，但卢布兑美元周二下跌逾11%。
2月美国期金GCcv1小升0.02%，报1,194.50美元。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR(GLD)的持仓量周二下滑1.8吨，连续第二天减少。上周持仓量的增幅为7月中来最大。
现货银XAG=上涨0.8%，至每盎司15.79美元，现货铂金(白金)XPT=涨0.04%，至每盎司1,189.32美元。现货钯金XPD=跌0.7%，至每盎司773.20美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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