金价上升 因美联储对升息保持耐心

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦/纽约12月18日 - 黄金价格周四上涨，因上日美国联邦储备委员会(美联储/FED)称对升息保持耐心，消息提振股市和商品市场上升，但因美元兑一篮子货币上涨，令金价缩减升幅。
美联储主席叶伦称，美联储至少会等待两次会议以后才升息，暗示至少不会在明年4月以前升息。
美国利率上升，令持有黄金等没有利率收益的资产的机会成本上升，美国利率攀升也提振美元，黄金是以美元计价的。
“(美联储声明)确实暗示，联储将不会急于升息，”Capital Economics分析师Caroline Bain说，“我们公司的看法是，美国升息将是较早而不是较迟，但我们也认为，一旦美联储升息，升息步伐将是很缓慢和渐进的。”
在1939 GMT，现货金XAU=上涨0.6%，报1,195.11美元，稍早升穿1,200美元水平后引发止损买单，令现货金升至1,212.80美元高位。
“金价缩减升幅，因不但是美元指数显示美元走强，且委内瑞拉、阿根廷、匈牙利货币，以及包括俄罗斯卢布在内的东欧货币也异常疲弱，”RBC Capital Markets贵金属策略师George Gero说。
2月美国期金GCcv1升0.03%，收报1,194.80美元。其他贵金属也上涨，现货银XAG=上升1.1%，至每盎司15.86美元，稍早升至16.22美元高位，劲涨3.4%。
全球股市上涨，美股连续第二日上升逾1%，上日美联储调整保持近零利率“相当长时间”的承诺，但在考虑升息时间上较许多人原本预期的保持更谨慎态度。
现货铂金(白金)XPT=涨0.7%，至每盎司1,195.00美元。现货钯金XPD=劲升2.1%，至每盎司792.10美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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