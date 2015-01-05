金价跳涨逾1% 因股市走低和担忧希腊违约

路透纽约/伦敦1月5日 - 金价周一攀升逾1%，因对希腊退出欧元区的担忧和油价急跌拖累全球股市普跌，另外，欧元重挫和在农历新年来临前中国买盘增加也扶助支撑金市。

现货金稍早触及日高1,204.70美元，2006 GMT，上扬1.3%，报每盎司1,204.30美元。现货银急升2.8%，报每盎司16.18美元。

美国2月期金跳升1.5%，收报每盎司1,204.00美元。

欧美股市全面走低扶助支撑金价。欧洲股市受本月稍后希腊大选前的政治不确定性拖累急挫。美国股市普跌，油价触及五年半低位重创能源股。

“欧元区局势，尤其是对希腊可能违约的担忧是导致金市，特别是以欧元计价的黄金，出现空头回补或部分避险买盘的诱因之一，”Mitsubishi Corp的金属策略师Jonathan Butler表示，“这可能扶助抵消了美元走强造成的拖累。”

以欧元计价的黄金盘中升至2013年9月以来最高1,007.47欧元。美元指数攀升0.4%，触及九年高位未能阻碍黄金的升势。

另外，随着农历新年临近，中国买需近几周升温。中国的黄金需求将继续保持强劲，直至2月的春节假期。

这一势头在中国现货金较伦敦期金的溢价中得以体现。上海金交所黄金现货价格较伦敦期金升水约7美元，上周在4-5美元左右。

市场将密切关注周三公布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议记录，从中寻找升息时机的线索。

其他贵金属方面，现货铂金上扬0.9%，报每盎司1,210.90美元。现货钯金升0.7%，报每盎司792.50美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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