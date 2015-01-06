金价攀升1%至三周高位 因投资人寻求避险

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透纽约/伦敦1月6日 - 金价周二跳升逾1%，至三周高位，避险买盘带动金价延续升势，投资人对希腊在欧元区的未来的担忧加重，令股市下跌，且油价续挫。
1932GMT，现货金上扬1.1%，报每盎司1,216.45美元，稍早触及12月15日来最高的1,222.40美元，周一现货金已大涨1.3%。
美国2月期金跳升1.3%，收报每盎司1,219.40美元。以欧元计价的黄金创2013年9月来最高的1,024.21欧元。
在希腊1月25日大选前，希腊政局不明朗再度令投资人担心希腊可能退出欧元区。标普500指数今日跌穿2,000点关口，为12月17日来首见。其他美股股指也延续跌势，美元指数由升转跌。
“目前市场出现避险买盘，”RJO Futures高级商品经纪Phillip Streible表示，标普500指数跌穿2,000点刺激了金市的更多买盘。
他表示，现货金升穿100日移动均线切入位1,216.16美元也带动了技术性买盘。
现货银急升2.3%，报每盎司16.51美元。现货铂金上扬0.8%，报每盎司1,214.10美元。现货钯金升1.2%，报每盎司799.22美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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