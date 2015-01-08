金价因美元上涨而下滑 在美联储会议记录公布后仍然下跌

孟山都终止向迪尔出售旗下农用设备业务的交易
路透芝加哥5月1日 - 全球最大的种子公司孟山都(Monsanto)和美国最大的农用机械制造商迪尔(Deere)周一称，孟山都已终止将旗下Precision Planting农用设备业务售予迪尔的协议，就此结束与反垄断机构就该交易的法律纷争。
路透伦敦1月7日 - 金价周三下跌，结束三日涨势，因美元和股市上升，且美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月会议记录显示美联储的利率立场维持不变。
美联储会议记录没有意外。美联储12月会议记录显示，会上决策者继续规划在今年稍后开始升息，但对如何沟通意图显然进行了激烈的讨论。
2022 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,215.93美元，在上日涨至12月15日来最高的1,222.40美元。
美国2月期金跌0.7%，收报每盎司1,210.7美元。
BMO Capital Markets金属交易部董事Tai Wong说，美联储会议记录不是左右市场旳事件。
“今早有一些结清头寸，之后在余下的交易时间金价稳定，”他说。
ScotiaMocatta技术分析师表示，黄金收位的短期阻力位预料在每盎司1,220美元，若收在1,220美元以上，焦点将转向进一步上升，目标在1,250美元。
美元兑主要货货币上涨0.6%，接近九年峰值。美元上涨令美元计价的黄金对持有其他货币的投资者来说更昂贵。
市场等待周五出炉的非农就业报告，寻找美联储升息时机的新线索。
现货银扭转稍早跌势，上涨0.2%，报每盎司16.65美元。现货铂金上扬0.3%，报每盎司1,227美元。现货钯金跌1.4%，报每盎司795.02美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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