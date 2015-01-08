美股收高逾1% 受民间就业数据和美联储会议记录提振

孟山都终止向迪尔出售旗下农用设备业务的交易
路透芝加哥5月1日 - 全球最大的种子公司孟山都(Monsanto)和美国最大的农用机械制造商迪尔(Deere)周一称，孟山都已终止将旗下Precision Planting农用设备业务售予迪尔的协议，就此结束与反垄断机构就该交易的法律纷争。
路透纽约1月7日 - 美国股市周三上涨逾1%，在连跌五日后反弹，受助于民间就业数据强劲和最新的美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录显示美联储不急于开始加息，令投资者宽心。
标准500指数上涨1.2%，为约两周来最大单日百分比升幅，部份扳回此前五个交易日的4.2%跌幅，当时因担心油价不断下跌和全球经济疲弱，令股市下滑。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月会议记录显示，会上决策者继续规划在今年稍后开始升息，但对如何沟通意图显然进行了激烈的讨论。会议记录显示美联储将继续执行在本年稍后升息的计划，尽管美联储官员称将对何时升息保持“耐心”。
“美国目前将继续是全球经济最强的地区，我认为市场对美联储不会很快升息感到欣慰，”USAA Investment Management Co投资组合经理Bob Landry说。
在美国公布数据显示12月民间就业增长强于预期后，美股今日开高。市场聚集周五美国公布的12月非农就业报告。
部分投资人预计欧元区公布2009年来首次通胀负值将触动欧洲央行祭出期待已久的印钞行动，这也巩固了市场利多基调。
道琼工业指数收高212.88点，或1.23%，至17,584.52点；标准500指数上升23.29点，或1.16%，收报2,025.90点；Nasdaq指数上升57.73点，或1.26%，收报4,650.47点。
零售股跳升，J.C. Penney (JCP.N)暴涨20.3%，报7.89美元，昨日该公司公布11月和12月同店销售增加3.7%。
本周将有超过60家零售商公布12月同店销售数据，标普零售股指数.SPXRT大涨2.1%。
Dick's Sporting Goods Inc (DKS.N)急升11.7%，报55.01美元，熟悉情况的消息人士表示，该公司正进行私有化的初步洽商。
地产股今日涨幅居前，升2.3%，彭博报导美国总统奥巴马将宣布下调联邦住宅管理局(FHA)抵押贷款保险金。D.R.Horton (DHI.N)劲升5.1%，报25.35美元。
生物科技股也反弹，Nasdaq生物科技股指数.NBI在昨日大跌1.7%后，今日劲升3.6%。
根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总计成交约71亿股，高于过去五个交易日的均值62亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股分别家数为2,355和737，比率为3.20:1；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为1,858和876，比率为2.12:1。
29只标普500指数成份股触及52周新高，12只触及52周新低；50只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，65只触及新低。(完)
(编译/审校 利棣儿/李军)
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