金价下跌 因美元续涨和股市上扬

孟山都终止向迪尔出售旗下农用设备业务的交易
路透芝加哥5月1日 - 全球最大的种子公司孟山都(Monsanto)和美国最大的农用机械制造商迪尔(Deere)周一称，孟山都已终止将旗下Precision Planting农用设备业务售予迪尔的协议，就此结束与反垄断机构就该交易的法律纷争。
路透伦敦1月8日 - 金价周四连跌第二日，交投振荡，受累于美元和股市上涨，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录显示联储对何时升息保持耐心。
美联储12月会议记录显示会上决策者继续规划在今年稍后开始升息。提振欧洲股市大涨。
1935 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,208.17美元。
美国2月期金跌2.20%，或0.2%，收报每盎司1,208.50美元。
“欧元续跌，跌至九年新低，而且股市上涨，这对黄金很不利，”汇丰证券首席金属分析师James Steel说。
“这降低了对黄金的避险买需。金价在本周稍早上涨后有一些获利了结。”
美元兑欧元触及九年高位，投资者对欧洲央行离进一步放宽货币政策更近一步的押注增加。
欧元走弱，令欧元计价黄金上升0.8%，至每盎司1,031.68欧元，此为15个半月高位。
美国10年期公债收益率持平在2%支撑黄金早盘表现。
分析师等待周五出炉的非农就业报告，该报告可反映美国经济体质。如果报告强劲，将支撑美联储提早而不是推后升息观点。
最大的黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust (GLD)周三持有的黄金仓位减少3吨，令其总黄金持有量下降至2008年底来最低的704.83吨。
现货银跌1%，报每盎司16.35美元。现货铂金上扬0.2%，报每盎司1,215.49美元。现货钯金涨0.4%，报每盎司791.50美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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