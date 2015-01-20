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国际财经 | 2015年 1月 21日 星期三 07:17 BJT

金价触及五个月高点 因欧洲央行QE规模的不确定性令人忧虑

路透纽约/伦敦1月20日 - 金价周二上涨逾1%，至五个月高位，因欧洲央行周四料祭出的刺激计划规模存在不确性性，投资者遂买入较低风险的资产。

交易商称金价升穿上日高位后，停止单被触动，令买盘加速，最终金价升至每盎司1,296.85美元的日内高位。

1958GMT，现货金XAU=上升1.3%，报1,292.54美元，美国2月期金GCv1涨1.4%，收报每盎司1,296.20美元。今年迄今现货金大涨了近8%。

金融市场焦点放在周四的欧洲央行政策会议，预料央行将公布量化宽松计划(QE)，市场还关注周日希腊大选，民调显示，反对国际救助计划的左翼激进联盟党(Syriza)将可能胜出。

中国经济增幅放慢不如市场原先预期的严重，扶助提振欧洲股市，且推高美元。

现货银XAG=上涨1.5%，报17.91美元，现货铂金XPT=上升1.6%，报每盎司1,278.24美元。现货钯金XPD=升2.5%，报每盎司772.50美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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