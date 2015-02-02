金价削减跌幅 因美国数据不及预期

专访：巴基斯坦“一带一路”负债额最高将为一年50亿美元--政府顾问
路透伊斯兰堡5月10日 - 巴基斯坦政府首席经济学家Nadeem Javaid表示，巴国偿还中国“一带一路”项目的债务以及其他金额，在2022年时将在50亿美元左右触顶，但用这个新运输走廊所收取的转运费来支应可绰绰有余。
路透纽约/伦敦2月2日 - 金价周一从低位反弹，因美国经济数据意外低于预期引发少量对黄金的避险买盘。
金价稍早下跌超过1%，因黄金在1月录得三年来最大月度涨幅后，买家锁定获利。
1945 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,279.51美元。美国4月期金收跌0.2%，报每盎司1,276.90美元。
“低于预期的美国经济数据扶助黄金削减早盘的跌幅，”汇丰证券的贵金属分析师Howard Wen表示，称稍早下跌是获利了结所致。
“潜在的实货需求仍然支撑金市，多数来自中国。”
数据显示，美国1月制造业活动成长放缓，表明年初经济成长势头较预期有所减弱。数据公布后，寻求避险的买家买入黄金。
交易商静待本周公布的更多美国数据，从中寻找美国升息时机的线索。他们重点关注周五公布的非农就业报告。
“如果本周公布的美国就业数据强劲，则可能促使市场向联邦公开市场委员会(FOMC)政策立场将趋强硬的方向调整押注，这对金市不利，”Saxo Bank的商品策略部主管Ole Hansen表示。
另外，今日稍早公布的数据显示，美国12月消费者支出录得2009年底以来最大月度跌幅。数据公布后，美国股市基本持平，因令人失望的经济数据抵消了能源市场上涨带来的提振，但尾盘美股发力上扬。
交易商还将密切关注希腊新政府劝说欧元区伙伴国接受其提出的新债务协议的努力。英国财长欧思邦周一表示，与希腊新政府在债务问题上的僵局正成为全球经济面临的最大风险。
其他贵金属方面，现货银上涨0.1%，报每盎司17.23美元。现货铂金跌0.6%，报每盎司1,228.35美元。现货钯金攀升1.9%，报每盎司783.50美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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