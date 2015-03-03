金价下滑但留守在1,200美元以上 因美元走软

路透纽约/伦敦3月3日 - 金价周二微幅下跌，受一轮短暂卖盘拖累，日内交投震荡，此前金价在早盘跌穿每盎司1,200美元，之后反弹。

2009 GMT，现货金跌0.3%，报每盎司1,202.95美元，稍早下挫约1%，至1,194.90美元的日内低位。交易商表示，在美国东部时间早上11时前的不足四分钟内，金价急跌大约7美元，并没有明显的基本面原因可解释这波下跌。

“金价似乎在1,190-1,195美元形成一个良好的技术基础,”德意志交易所旗下MNI的资深分析师Tony Walters表示。

美国4月期金收跌3.80美元，报每盎司1,204.40美元，仍较稍早低位1,194.60美元反弹了1%。

“本月初，金价明显在1,200美元附近寻获一些支撑，人们仍在留意美国经济数据，”NRC Commodities分析师Andrey Kryuchenkov说。

他补充说，市场关注周五出炉的美国非农就业报告和欧洲央行下周开始实施购债计划。

技术上，金市看来疲弱，1,215美元附近的100日移动均线仍将是阻力位。

美元兑一篮子货币从11年高位回落，扶助黄金需求。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)目前的17位决策成员中，七位现已表示希望6月升息至少要作为一个选项进行讨论，或是总体上争取提前升息，因预期薪资和通胀将上升。

现货银跌0.9%，报每盎司16.22美元。现货铂金升0.5%，报每盎司1,190美元。现货钯金涨0.1%，报每盎司827.50美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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