金价跌至近三个月低位 关注美联储会议

路透纽约/伦敦3月16日 - 金价周一下跌，至略高于逾三个月低位，因欧股上涨和预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周会议可能暗示升息时机。

1629 GMT，现货金跌0.5%，报1,153.26美元，略高于上周所及的三个月低位1,147.10美元。黄金在上周四连续下跌第九日，为1973年来最长跌势。

美国4月期金升0.80美元，收报每盎司1,153.20美元。

现货铂金延续跌势，至2009年7月来最低1,101美元，之后跌幅缩减至0.5%，报1,107.30美元。

黄金摆脱美元走弱带来的影响。美元兑一篮子主要货币下跌0.8%。

“现在投机者很明显不喜爱黄金，且只要美元不断走强的势头延续，黄金的命运将难以改变，”Sharps Pixley执行长Ross Norman说。

投资者关注美联储为期两日的政策会议，以寻找美联储将有多快升息的线索。

“唯一会令作空者重新考虑其头寸的，就只有是如果美联储不在6月升息，”德意志交易所旗下MNI高级分析师Tony Walters说，“但如果美联储声明在升息上放弃 '耐心' 措辞，我预期金市将有进一步卖出。”

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持仓量在周五减少0.28吨，至750.67吨。

现货银跌0.3%，至15.58美元。现货钯金下滑1.2%，报每盎司780.25美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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