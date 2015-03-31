美元走强拖累金价下跌 势将连续第二个月走低

全球糖供应短缺状况料在2017/18年度结束
路透纽约5月10日 - 周三纽约“糖周”会议期间，行业专家表示，全球糖供应短缺状况料在即将到来的作物年度结束，不过对于是否将出现供应过剩的预期仍看法不一。供应不足在去年推动糖价大涨。
路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周二下跌，受累于美元上涨和油价下跌，且对美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年升息的预期拖累金价可能连续第二个月下滑。
金价在上周触及1,200美元上方的三周高位后回落了3%，美联储主席叶伦在周五暗示美联储可能在今年晚些时候升息。
叶伦称美国经济持续改善，令金价结束七日连涨的势态，此为2012年来最长的涨势。对美联储将缓慢升息的希望带动此轮金价涨势。
1916 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,185.70美元。
美国4月期金收跌1.70美元，报每盎司1,183.10美元。
现货金在3月迄今下挫2.5%，连续第二个月下跌。现货金在第一季势将小幅下跌0.06%，录得连续三季下跌。
美元上涨，可望创2008年来表现最好的一季。美元上升，使黄金对持有其他货币的投资者来说更昂贵。
投资者等待周五公布的美国就业报告，若该数据强劲，将令美联储决策者提早而不是推迟升息的可能性上升。
接受路透访问的分析师预计，3月非农就业岗位将增加24.5万个。
现货钯金下跌1.2%，报每盎司725.98美元，盘中跌至13个月新低721.50美元。
现货银跌0.4%，报每盎司16.66美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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