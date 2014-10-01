金价今年首次录得季度跌幅

路透纽约/伦敦9月30日 - 金价周二跌至九个月低点，因美元上扬且预期美元会进一步走强，拖累原油等商品价格重挫。

现货金价触及1月1日来最低的1,204.40美元。

尽管金价勉力收复稍早失地，但本月仍下挫约6%，为去年6月来最大月度跌幅，季度跌幅达到约9%，为今年首次出现季度下滑。

美元兑一篮子主要货币周二升势四年高位，在欧元区公布9月通胀下滑后，美元兑欧元也升至两年高位。[FRX/CN]

1841 GMT，现货金XAU=回落0.5%，报每盎司1,209.30美元。在美国公布令人失望的消费者信心和房价数据后，金价收复部分失地。

美国COMEX-12月期金GCZ4放量收低7.20美元，报每盎司1,211.60美元。

投资人也在关注香港的民主示威活动，这可能影响内地居民的旅游热点香港的零售销售，尤其是在“十一”国庆长假期间。

其他贵金属方面，现货银XAG=大跌2.8%，报每盎司16.98美元，盘中触及2010年3月来最低的16.83美元。本季银价跌幅为去年年中来最大。

现货铂金XPT=跌0.1%，报每盎司1,298.50美元，本季势将下挫12%。现货钯金XPD=重挫2.3%，报每盎司768.10美元，稍早跌至五个月低点，月度跌幅为2011年9月来最大的14%。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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