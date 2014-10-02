金价上涨 因美国出现首例埃博拉病例拖累美股重挫

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透纽约/伦敦10月1日 - 金价周三上涨，从昨日触及的接近1,200美元的九个月低点反弹，因美国制造业数据令人失望，引发美股跌势，并促使投资人在黄金市场避险。
美国公债收益率下滑以及全球股市走软拖累美元回稳，也对金价有支撑作用。在美国诊断出首例埃博拉病例后，航空股和运输股大跌，扶助拉低标普500指数.SPX重挫超过1%。
另外，美国9月制造业活动放缓程度大于预期，尽管民间就业增速加快，显示美国经济扩张不均。美国供应管理协会(ISM)公布，9月制造业指数回落至56.6，不及路透访问分析师预期的58.5，8月为59.0。新订单分项指数从8月的66.7降至60.0。[nZOS00A201]
“疲弱的ISM数据令股市和美元指数承压，提振了金价。金价在1,200美元附近也预示实货需求改善，矿商供应减少，”RJO Futures高级商品经纪Phillip Streible表示。
1610 GMT，现货金XAU=上涨0.5%，报每盎司1,214.45美元。稍早跌至离昨日触及的九个月低点1,204.40美元高不到0.10美元的区域。
美国COMEX-12月期金GCZ4放量收高3.90美元，报每盎司1,215.50美元。
全球最大上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量周二减少2.39吨，至2008年12月以来最低769.86吨。
其他贵金属方面，现货银XAG=大涨1.4%，报每盎司17.18美元。
现货铂金XPT=跌0.9%，报每盎司1,281.74美元，稍早触及2009年9月来最低的1,256.30。现货钯金XPD=升1%，报每盎司776.25美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透东京4月20日 - 日本政府4月上调对企业信心的评估，为四个月来首次。此前日本央行短观调查显示日本4月制造业信心连续第八个月上升。
路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。