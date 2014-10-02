金价上涨 因美国出现首例埃博拉病例拖累美股重挫

路透纽约/伦敦10月1日 - 金价周三上涨，从昨日触及的接近1,200美元的九个月低点反弹，因美国制造业数据令人失望，引发美股跌势，并促使投资人在黄金市场避险。

美国公债收益率下滑以及全球股市走软拖累美元回稳，也对金价有支撑作用。在美国诊断出首例埃博拉病例后，航空股和运输股大跌，扶助拉低标普500指数.SPX重挫超过1%。

另外，美国9月制造业活动放缓程度大于预期，尽管民间就业增速加快，显示美国经济扩张不均。美国供应管理协会(ISM)公布，9月制造业指数回落至56.6，不及路透访问分析师预期的58.5，8月为59.0。新订单分项指数从8月的66.7降至60.0。[nZOS00A201]

“疲弱的ISM数据令股市和美元指数承压，提振了金价。金价在1,200美元附近也预示实货需求改善，矿商供应减少，”RJO Futures高级商品经纪Phillip Streible表示。

1610 GMT，现货金XAU=上涨0.5%，报每盎司1,214.45美元。稍早跌至离昨日触及的九个月低点1,204.40美元高不到0.10美元的区域。

美国COMEX-12月期金GCZ4放量收高3.90美元，报每盎司1,215.50美元。

全球最大上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量周二减少2.39吨，至2008年12月以来最低769.86吨。

其他贵金属方面，现货银XAG=大涨1.4%，报每盎司17.18美元。

现货铂金XPT=跌0.9%，报每盎司1,281.74美元，稍早触及2009年9月来最低的1,256.30。现货钯金XPD=升1%，报每盎司776.25美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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