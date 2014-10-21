调查：明年金价料连续第三年下跌 铂金和钯金则上涨

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透伦敦10月20日 - 路透访问的分析师预计，2015年金价走势料将落后于铂金和钯金，因全球经济逐步企稳促使投资者把目光转向原材料，而非所谓的“防御性”资产。
根据路透上个月访问30位分析师的调查报告，明年金价XAU=平均料达每盎司1,225美元，为连续第三年下跌；2014年预计为1,270美元。
7月调查时预计2015年金价平均将达每盎司1,250美元，表明市场对黄金的信心正在削弱。
去年金价下跌28%，持续十多年的牛市告终。
虽然随着股市和美元回落，2014年初金价表现有所改善，但反弹之路步履维艰，年内几无变动。
“经历一段稳定期后，我们预计金价料在2015年内重拾跌势，因市场更加关注美国加息及美元进一步升值，”澳洲国民银行分析师James Glenn称。
“另一方面，美国和全球经济复苏好于预期及地缘政治紧张局势缓解，都将提振对风险较高资产的需求，并推动金价以快于我们预期的速度下跌。”
明年银价XAG=预计也将下跌，平均料达每盎司18.90美元，今年料为19.40美元。
银价今年迄今的跌幅略高于10%，2013年全年则累计重挫36%，为路透30多年前开始汇总此数据以来最大年度跌幅。
路透贵金属调查图表：link.reuters.com/haz23w
**周期性资产**
经济恢复增长可能将提振工业金属等周期性资产，包括主要用于汽车制造的铂金和钯金。
与黄金和白银不同，铂金和钯金2015年预计将上涨，不过分析师已下调对铂金的预估，因该金属未能从今年持续五个月的矿场大罢工中受益。
路透访问23名分析师的调查显示，2015年铂金平均料达每盎司1,477.50美元，较7月调查预期的1,600美元下调近8%。不过，最新预期仍高于今年的铂金均价预期1,424美元。
此外，分析师预计2015年钯金XPD=将平均升至每盎司890美元，今年预期为814.50美元。
市场普遍预计，钯金的需求前景好于铂金。(完)
(编译 许娜；审校 高琦)
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