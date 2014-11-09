金价从四年半低位强劲反弹2.6% 因美国就业数据令美元回落

路透纽约/伦敦11月7日 - 金价周五劲升2.6%，为约五个月来最大单日升幅，因美元回落，且大量回补空头提振金价从四年半低位反弹。

不过，金价连续第三周下跌，在周五稍早一度挫跌至2010年4月来最低1,131.85美元。

美元指数下滑，之前美国公布的10月非农就业报告强劲，不过，非农就业岗位升幅不及预期，投资者对美元多个月来的涨势获利了结。美元在这涨势中触及数年高位，因预计美国明年将收紧货币政策。

市场观察者称，金价跌穿每盎司1,180美元的重要技术支撑位后，仍可能会延续跌势。1,180美元是黄金在去年下跌28%触及的低位。

“在金价遭遇如此大规模的抛售后，一些投机者在弱于预期的非农就业数据后回补空头。我认为目前就是如此，”Newedge贵金属交易商Thomas Capalbo说。

2003 GMT，现货金XAU=上涨2.6%，报每盎司1,170.10美元。

本周，金价下跌0.3%，延续上周录得约5%跌幅的势头。

纽约商品期货交易所(COMEX)12月黄金期货GCZ4收升27.20美元，报每盎司1,169.80美元。路透初步数据显示，成交量较其30日均值多近一倍。

亚洲交易时段交投震荡。在早盘交投清淡后，美国黄金期货下跌1%，至1,130.40美元，为2010年3月来最低，成交放量。在短短五分钟内，接近5,000口易手，但在一个半小时后，价格急升大约10美元，交投再次热络。

尽管美国10月非农就业岗位升幅不及预期，但失业率降至六年新低，暗示美国经济仍在不断增强的轨道之上。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量周四下降0.41%，至732.83吨，为六年低位。

现货银XAG=攀升1.8%，至每盎司15.65美元，之前触及2010年2月来最低15.03美元。白银本周下跌约3%，是本周表现最差的贵金属。

现货钯金XPD=上涨3.1%，报每盎司770.25美元。现货铂金XPT=升1.9%，报每盎司1,209.75美元，从稍早触及的五年低位1,181.50反弹。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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