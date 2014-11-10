金价急跌逾2% 关注未平仓合约意外增加

路透纽约/伦敦11月10日 - 金价周一急跌逾2%，前一日的涨幅回吐殆尽，交易商称，因美元走强。但美国期货市场买兴重燃的迹象可能支撑金价。

油价重挫和美国股市上扬也削弱黄金的避险吸引力。

上周五，金价急升近3%，因美国就业报告不及预期，推动美元走软。

尽管多数分析师认为，周五涨势是因空头回补所致，但交易所数据显示，投机客可能增加了黄金期货看涨头寸。

芝加哥交易所集团公布的最新数据显示，COMEX未平仓合约周五意外增加约1.6万口，或4%，至15个月高位434,295口。

“一些人将此解读为新多头决定入市，”Aurum Options Strategies的主管和首席投资长Paul Sacks表示。

价格回落刺激现货需求增加，而金价守住位于38%费波纳奇回档位的技术支撑位应该也扶助支撑金价，Sacks说。

1935 GMT，现货金XAU=重挫2.2%，报每盎司1,152.77美元。

美国COMEX-12月期金GCZ4收跌10美元，报每盎司1,159.80美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值高约25%。

金市的投资兴致阑珊，因投资者青睐股市，中国沪港通将正式推出的消息带动全球股市升至逾一个月来最高水平。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares (GLD)称，黄金持仓量上周五减少5.7吨，录得近三周来最大单日净流出。

尽管周五上扬，但金价跌势可能远未结束，接受路透调查的很多分析师和交易商预计，金价可能在年底前跌至1,000美元，为2009年以来首次跌至该水平。

其他贵金属方面，现货银XAG=下跌1.6%，报每盎司15.53美元。现货铂金XPT=回落1.4%，报每盎司1,195.50美元。现货钯金XPD=下跌1.2%，报每盎司759.10美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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