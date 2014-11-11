金价大涨2% 因美元下滑及实货需求增加

路透纽约/伦敦11月11日 - 金价周二大涨约2%，因美元下滑，以及昨日重挫2%后引发亚洲投资人的实货买兴，不过金价仍承压，因美股屡创新高。

交易商表示，周二欧洲和亚洲的实货买盘增强，支撑金价。

另外，在上周金价跌至四年半低点1,131.85美元后，金币和金条的销售大增。今年迄今金价下滑了约3%。

“自价格下跌以来，零售需求非常强劲，”Heraeus交易员Alexander Zumpfe表示，“总的来说，实货需求提供了一些支撑－亚洲也显露持续买兴。”

1941 GMT，现货金XAU=升1.7%，报每盎司1,169.95美元。

美国COMEX-12月期金GCZ4收高3.20美元，报每盎司1,163美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值高约20%。

美元指数.DXY下滑0.4%扶助金价。美元在稍早升至七年高位后回软。

分析师表示，在美股道指和标普500指数周一连续第四日刷新纪录收盘高位后，黄金的避险吸引力也降低了。

美股周二开盘再创新高，午后变动不大。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares (GLD)黄金持仓量周一减少1.8吨，至六年最低，本月迄今持仓量减少15.8吨。

其他贵金属方面，现货银XAG=攀升1.6%，报每盎司15.82美元。现货铂金XPT=升1%，报每盎司1,203.75美元。现货钯金XPD=上扬1.5%，报每盎司769.72美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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