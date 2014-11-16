金价大涨2.5% 因回补空头和新的基金买盘

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透纽约/伦敦11月14日 - 金价周五急升2.5%，迫近每盎司1,200美元，受助于回补空头、基金买盘和美元突然走低，抵消优于预期的美国数据削弱黄金避险需求所产生的拖累。
金价飙升超过40美元，至两周高位每盎司1,193.34美元，在早盘一度下挫逾1%，测试1,145美元水平，但金价在过去四个交易日两次跌至该水平时都得到强劲支撑，遂引发周末前的回补空头。
1500 GMT，黄金价格上升幅度和成交规模都巨大，在仅10分钟内，共有25,000口合约易手，且今日12月合约GCZ4的成交量有接近一半是在30多分钟的时间内达成的。
“早盘金价受压但遭遇大量低吸买盘，导致金价无法持续走低，空头回补随即浮现，”Vision Financial Markets金属交易董事David Meger说。
金价早盘下跌，因美国商务部公布，10月零售销售较前月增加0.3%，预估为增加0.2%。10月扣除汽车的零售销售较前月增加0.3%，预估为增加0.2%。
1942 GMT，现货金XAU=上升2.5%，报每盎司1,190.60美元，从报告公布前触及的1,146.64美元低位强劲反弹。
美国COMEX-12月期金GCZ4收涨24.10美元，报每盎司1,185.60美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值多大约60%。
金价大幅上升，势将录得一个月来表现最好的交易日之一。本周黄金上升逾1%，连涨第二周。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares (GLD)的黄金持仓量周四减少2吨，至720.62吨的六年低位，连续第八日减少。
现货银XAG=劲涨4.4%，报每盎司16.28美元。现货钯金XPD=小跌0.2%，报每盎司764.72美元。
现货铂金XPT=攀升1.5%，报每盎司1,209.49美元，稍早触及1,171.10美元的五年低位。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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