金价大涨2.5% 因回补空头和新的基金买盘

路透纽约/伦敦11月14日 - 金价周五急升2.5%，迫近每盎司1,200美元，受助于回补空头、基金买盘和美元突然走低，抵消优于预期的美国数据削弱黄金避险需求所产生的拖累。

金价飙升超过40美元，至两周高位每盎司1,193.34美元，在早盘一度下挫逾1%，测试1,145美元水平，但金价在过去四个交易日两次跌至该水平时都得到强劲支撑，遂引发周末前的回补空头。

1500 GMT，黄金价格上升幅度和成交规模都巨大，在仅10分钟内，共有25,000口合约易手，且今日12月合约GCZ4的成交量有接近一半是在30多分钟的时间内达成的。

“早盘金价受压但遭遇大量低吸买盘，导致金价无法持续走低，空头回补随即浮现，”Vision Financial Markets金属交易董事David Meger说。

金价早盘下跌，因美国商务部公布，10月零售销售较前月增加0.3%，预估为增加0.2%。10月扣除汽车的零售销售较前月增加0.3%，预估为增加0.2%。

1942 GMT，现货金XAU=上升2.5%，报每盎司1,190.60美元，从报告公布前触及的1,146.64美元低位强劲反弹。

美国COMEX-12月期金GCZ4收涨24.10美元，报每盎司1,185.60美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值多大约60%。

金价大幅上升，势将录得一个月来表现最好的交易日之一。本周黄金上升逾1%，连涨第二周。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares (GLD)的黄金持仓量周四减少2吨，至720.62吨的六年低位，连续第八日减少。

现货银XAG=劲涨4.4%，报每盎司16.28美元。现货钯金XPD=小跌0.2%，报每盎司764.72美元。

现货铂金XPT=攀升1.5%，报每盎司1,209.49美元，稍早触及1,171.10美元的五年低位。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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