金价上扬 因价格回落吸引实货买家进场

乐天集团将成立控股公司改善公司治理 减少交叉持股现象
路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
路透纽约/伦敦11月20日 - 金价周四攀升，因数据显示美国通胀上升，且在昨日价格下跌1%后，对价格敏感的亚洲买家的实货买兴重燃。
金市投资者关注美国通胀数据。美国劳工部称，10月核心通胀压力增长，巩固美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在明年中升息的预期。
金市未理会其他显示美国经济增强的数据，其中包括成屋销售增长和上周初请失业金人口减少等。
交易商称，在价格跌至1,175美元的低位后，亚洲买家的黄金实货买兴急增。
1855 GMT，现货金XAU=上扬0.7%，报每盎司1,191.44美元。美国12月期金GCZ4收跌3美元，报每盎司1,190.90美元。
美元指数.DXY周四走低，但兑日圆仍守在七年高位附近，因投资者押注美联储明年将会开始升息，而日本央行将继续执行刺激政策。
对黄金基金的抛售在本周一度停止后重燃。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares (GLD)称，周三黄金持仓量减少0.3%，至720.91吨。
其他贵金属方面，铂金XPT=一度跌至金价之下，为10月中以来首见，后反弹至较金价高出约10美元。
现货铂金XPT=上扬1.7%，报每盎司1,202.50美元。现货钯金XPD=攀升1%，报每盎司768美元。
现货银XAG=升0.3%，报每盎司16.15美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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