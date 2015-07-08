金价反弹 因美元走弱和美联储会议记录没有暗示升息时机

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦7月8日 - 金价周三上涨，扭转此前触及四个月低位的頽势，因美元下跌，市场关注中国股市和希腊债务危机发展。
金价对美联储6月会议记录不作反应。美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的最新会议记录显示，美联储官员希望在升息前需要看到更多美国经济增强的迹象，而希腊债务危机被指是重大忧虑。
“会议记录有些模棱两可，”道明证券商品策略部门主管Bart Melek解释金市为何没有对会议记录作反应时说。
“美联储仍有保留。美联储决策者作了两手准备，会议记录称他们希望升息，但担心海外因素，”Melek说。
旧金山联储总裁威廉姆斯称，联储今年可能升息，但应在有更明确迹象显示通胀向2%的目标回升后才升息。
在1945 GMT，现货金XAU=上涨0.6%，报每盎司1,161.60美元，稍早下跌至3月18日来最低1,146.75美元。
8月美国期金GCv1收涨10.9美元，报每盎司1,163.50美元。
其他贵金属早盘大跌，现货铂金XPT=逼近每盎司1,000美元大关，为逾六年来首见，之后缩减跌幅。
美元兑一篮子主要货币.DXY下跌0.7%。
现货银XAG=上升0.6%，至每盎司15.13美元，周二录得4.4%的跌幅，降至去年12月来最低水准。
现货钯金XPD=上涨0.5%，至每盎司650.50美元，此前下挫3%至627.72美元的两年低位。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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