金价由升转跌 因美国数据令美元缩减跌幅

路透纽约/伦敦7月23日 - 金价周四由升转跌，回到1,100美元以下，因美国初请失业金人数降幅大于预期，扶助美元从稍早低点反弹，金价在本周稍早大跌后继续受压。

周一金价跌幅创约两年来最大，跌穿多个重要技术水准，为进一步下跌设定基调。金价走低周三吸引一些买家回场，但未来带动金价大幅攀升。

1853 GMT，现货金XAU=下跌0.3%，报每盎司1,089.34美元，从日内高位1,105.60美元回落。

美国8月期金GCv1收涨0.2%，报每盎司1,094.10美元。

“市场所有焦点都在9月升息，所以假定那就是开始升息的时点，在此之前，金价将继续承压，”花旗集团分析师David Wilson说。

技术分析师称，一旦周一深跌后出现的当前这轮反弹走势结束，下一目标是2010年低位1,044美元，低于周三触及的1,087美元附近的低位。

“金价反弹只是受技术交易推动，因多数主要动能指标显示近期抛售过度，”AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam说。

投资者继续降低在金市的敞口。全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)持有的黄金仓位周三降至2008年来最低，为连续第五日减少。

不过，实货黄金市场出现一些需求。美元兑一篮子主要货币.DXY回落0.5%，鼓励隔夜中国市场出现一些买需，交易员说。金价下跌也引发美国金币购买潮。美国政府数据显示，迄今7月美国金币销售创2013年4月以来最高月度销售水平。

现货银XAG=回落1%，报14.63美元。现货铂金XPT=下滑0.8%，报971美元。现货钯金XPD=跌1.6%，报613.75美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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