金价从五年半低点攀升 因美股扩大跌幅

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约/伦敦7月24日 - 金价周五盘中一度大跌逾1%至2010年初来最低，但之后转升，因美元下滑及美股扩大跌幅，但金价本周势将创3月来最大周度跌幅。
现货金XAU=盘中触及2010年2月来最低的1,077.00美元，但1847 GMT，现货金升0.5%，报1,096.29美元。
美国8月期金GCv1跌0.8%，报1,085.50美元。
“股市扩大了跌幅，美元回吐了一些稍早的涨幅，”High Ridge Futures金属交易部门董事David Meger谈及尾盘金价反弹的原因时表示。
金价在周一亚洲交易时间重挫逾3%后一直承压。周一金价单日跌幅为约两年最大，纽约和上海市场均放量下挫。
今年金价还受到对美联储将在近十年来首次升息的预期拖累。
美联储将在7月28-29日举行下次货币政策会议。
美元指数.DXY缩减涨幅，欧元兑美元EUR=下滑，因德国和欧元区数据不佳。美股尾盘也扩大跌幅。
因金价本周大跌，全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust(GLD)持金量周四连续第六日减少，报684.6吨，为2008年9月来最低。本周该基金持金量降幅可能为5月初来最大。
现货银XAG=回落0.2%，报14.62美元。现货铂金XPT=上扬0.6%，报981.74美元。现货钯金XPD=升1.1%，报621.5美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。