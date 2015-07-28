金价小升 投资者静待美联储会议结果

路透纽约/伦敦7月28日 - 金价周二上涨，但仍接近五年半低位，市场为本周美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议作准备，联储决策者预料将为升息时机提供进一步线索。

美联储在今年稍早暗示，如果美国经济持续改善，将在短期内升息，不过，中国经济成长放缓和商品价格下跌，使人怀疑美联储会否推迟升息。

1826 GMT，现货金XAU=上涨0.2%，报每盎司1,095.28美元，离周五日内低位1,077美元不远，此为2010年初来最低水准。

美国8月期金GCcv1收跌0.20美元，报每盎司1,096.20美元。

“在美联储明日为升息提供进一步线索前，很难说金价是否已经触底，”荷兰国际集团(ING)分析师Hamza Khan表示。“成交量显示，这可能只是回补空头，为美联储(政策声明)措辞更加强硬作准备。”

美元兑欧元上涨0.5%，投资者关注美联储会议。

汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)在季度报告中称，第二季全球黄金需求降至2009年以来最低点，因中国资金流向股市，而且印度的黄金进口量降至五个季度的最低位。

香港政府统计处周一发布的数据显示，6月份由香港净流入中国内 地的黄金量按月大减47.6%，为自去年8月以来最少。这消息也抑压市场人气。

现货铂金XPT=上涨0.1%，报每盎司980.25美元，接近上周所及的六年半低位。

现货钯金XPD=上升0.9%，报每盎司617.50美元。现货银XAG=上涨0.9%，报每盎司14.67美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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