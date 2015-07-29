金价小涨 此前美联储声明保留了9月升息的可能性

路透纽约/伦敦7月29日 - 金价周三小升，但仍接近上周触及的五年半低位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策声明增加了升息时机的不确定性，保留了9月升息的可能性。

美联储周三指出，美国经济和就业市场继续增强，为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。联储官员在结束了为期两日的会议后表示，尽管能源行业出现滑坡，且面临来自海外的阻力，但他们认为经济已经克服了首季萎缩的不利影响，正在“以适度的步伐扩张”。

“市场似乎无法判断美联储是否离9月升息更远了些，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai Wong说。

“我们需要听到一些联邦公开市场委员会(FOMC)委员未来几天的讲话，以得到更清晰的信息。”

Wong补充说，美联储政策声明和6月时大同小异。

1841 GMT，现货金XAU=上涨0.14%，报每盎司1,096.50美元。

在美联储政策声明公布前，美国8月期金GCcv1收低0.3%，报每盎司1,092.60美元。

现货金上周触及2010年2月来最低1,077美元，此前黄金在纽约和上海交易所均遭到抛售，当时投资者降低黄金敞口，因担心金价进一步下滑。

在此之后，金价返回1,100美元上方遇到困难，反映市场上仍然不少看空投资者。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)周一的黄金持仓量维持在2,187万盎司不变，此为2008年9月来最低水准，之前连续七日减少。

现货钯金XPD=下跌0.7%，报每盎司615美元。现货铂金XPT=跌0.2%，报每盎司983美元，两者均离数年低位不远。现货银XAG=上涨0.8%，报每盎司14.79美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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