独家：黄金目前估值“合理”--对冲基金大亨Paulson

路透波士顿7月31日 - 全球最有影响力的黄金投资者之一--亿万富翁对冲基金经理John Paulson周五称，金价现处于适当水平。上周的大跌把金价拉至五年低位。

Paulson在最近金价重挫后的首次公开讲话中称，他的公司Paulson & Co仍持有1,000万股SPDR Gold Trust (GLD.P)股票，现价值约10亿美元。

“我觉得目前黄金估值合理，”Paulson在一次专访中称，并表示市场开始趋于平衡。

“通胀担忧较轻令西方对黄金的需求下滑，而亚洲需求继续增长，作为价值储存手段及用于珠宝首饰，”他称。

他对黄金的展望暗示，由于美国联邦储备委员会(美联储/FED)准备升息，并可能最早今年稍晚升息，金价大幅反弹的空间不大，但对担心西方基金是否会加入抛售大军的投资者可能是个安慰。上周金价在几秒内曾大跌4%。

上周瞬间大跌时，逾5亿美元黄金期货被抛出。

尽管第一季末时，Paulson的对冲基金是SPDR Gold Trust最大的单一投资者，但目前价值约为10.5亿美元的仓位对于Paulson & Co总计200亿美元的资产来讲只是一小部分。监管文件显示，在当季末时这部分投资没有进入公司持仓前三名。(完)

(编译 王丽鑫；审校 王兴亚)

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