行业分析师预期货币战疑虑或推升金价突破1,200美元

路透印度帕纳吉8月22日 - 权威行业分析师在一场会议上指出，随着人民币贬值后货币战疑虑引发股市震荡，提振了实货金和黄金上市交易基金(ETF)买盘，未来几个月内金价可能升越每盎司1,200美元。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)上月政策会议的会议记录打压美国即将升息的预期，使得金价已从7月所及的五年半低点反弹约8%。现货金周五触及1,168.40美元的近期高点。

“人民币贬值后，大家都很担心，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)旗下ScotiaMocatta的印度金市主管Rajan Venkatesh称。“他们担心货币战，因此重返金市。”

他在印度帕纳吉市举行的国际黄金大会间隙说道，一个月内金价可能登上1,230-1,240美元。

全球最大黄金冶炼商Valcambi执行长Michael Mesaric表示，黄金ETF持金量徘徊在2008年以来最低水平附近，但当前金价将吸引新买盘。

他预计2016年中前金价将升至1,350美元。(完)

(编译 张若琪 审校 王兴亚)

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