金价逼近15个月高位 受益于美元和全球股市走低

路透新加坡5月2日 - 金价周一在15个月高位附近交投，美元和全球股市走软提振金价逼近每盎司1,300美元。

0029GMT，现货金XAU=持稳于每盎司1,292.90美元，上周五曾触及2015年1月以来最高水准1,296.11美元。

美国期金GCcv1涨0.4%至每盎司1,295.40美元；上个交易日亦曾触及15个月高位1,299美元，之后回吐部分涨幅。

现货银XAG=下跌0.2%至17.78美元，上周五曾触及15个月高点17.958美元。

由于多个市场逢劳动节假期休市，亚洲市场今日的流动性将可能较低。

美元兑日圆上周五录得2008年金融危机以来最大周度百分比跌幅，因日本央行决定不进一步放宽政策。

美元指数触及八个月低点。企业财报令人失望，打压欧美股市下挫。

美国疲弱经济数据支持了美联储对于升息的谨慎立场，也拖累美元走低。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，4月26日当周，对冲基金和资产管理公司连续第三周增持COMEX白银多头仓位，至纪录高位。

投机客同期削减黄金期货和期权的净多头仓位，使之脱离三年半高点。(完)