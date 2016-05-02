金价逼近15个月高位 受益于美元和全球股市走低

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透新加坡5月2日 - 金价周一在15个月高位附近交投，美元和全球股市走软提振金价逼近每盎司1,300美元。
0029GMT，现货金XAU=持稳于每盎司1,292.90美元，上周五曾触及2015年1月以来最高水准1,296.11美元。
美国期金GCcv1涨0.4%至每盎司1,295.40美元；上个交易日亦曾触及15个月高位1,299美元，之后回吐部分涨幅。
现货银XAG=下跌0.2%至17.78美元，上周五曾触及15个月高点17.958美元。
由于多个市场逢劳动节假期休市，亚洲市场今日的流动性将可能较低。
美元兑日圆上周五录得2008年金融危机以来最大周度百分比跌幅，因日本央行决定不进一步放宽政策。
美元指数触及八个月低点。企业财报令人失望，打压欧美股市下挫。
美国疲弱经济数据支持了美联储对于升息的谨慎立场，也拖累美元走低。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，4月26日当周，对冲基金和资产管理公司连续第三周增持COMEX白银多头仓位，至纪录高位。
投机客同期削减黄金期货和期权的净多头仓位，使之脱离三年半高点。(完)
(编译 许娜/王兴亚；审校 戴素萍/龚芳)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。