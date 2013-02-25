金价上涨 因预期出现技术性反弹及意大利大选具不确定性

* 意大利大选投票结果令人困惑,引发欧元区债务忧虑

* 基金近期削减黄金部位后,金价料将反弹

* 市场关注美联储主席伯南克半年一度的证词演讲

路透纽约2月25日 - 金价周一收高,因人们越加预期在近期下跌后金价将出现技术性反弹,而且与意大利大选不确定结果相关的欧元区忧虑提振了黄金的避险买盘.

金价升至接近1,600美元,稍早对意大利大选结果的预测增加了该国议会陷入僵局的可能,或将重新引发欧元区危机,全球股市因该消息下跌.

由于全球市场信心改善及美股上扬打压黄金的避险魅力,此前对冲基金和基金经理已将美国期金和期权净多头部位削减至四年低位,投资者因此预期金价将反弹,故增持黄金部位.

"黄金在此已'短线触底',过去几周遭到大量抛售,"富国银行私人银行投资策略董事总经理Ron Florance称.

"我们认为有反弹的短线机会,"Florance表示.

1813GMT时,现货金涨0.6%,报每盎司1,588.91美元,稍早触及1,594.20美元的高位.

上周四金价触及七个月低位后,过去两个交易日累计涨逾2%.

美国4月期金升15.90美元,报1,588.70美元,路透初步数据显示,成交量较250日均值低约20%.

市场目前关注美联储主席伯南克周三在国会举行的半年一次的证词演说,以从中寻求美国货币政策的更多线索.

但市场对黄金的整体信心仍较脆弱,上周SPDR Gold Trust的黄金持有量下降42.3吨,至1,280.67吨,这是2011年8月以来最大单周流出数量.

其他贵金属中,现货白银涨1.1%,报29美元.

现货铂金升0.7%,至1,615.99美元,上周曾跌至五周低点1,593.45美元.现货钯金涨1.3%至745.72美元,上周一度挫至一个月低点.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 1588.70 15.90 1.0% -5.2%

COMEX白银期货 29.000 0.540 1.9% -4.1%

COMEX铂金期货 1620.30 12.90 0.8% 5.3%

COMEX钯金期货 747.95 12.65 1.7% 6.3%

现货金 1588.91 8.61 0.6% -5.1%

现货银 29.00 0.32 1.1% -4.3%

现货铂金 1615.99 10.75 0.7% 5.1%

现货钯金 745.72 9.72 1.3% 6.2%(完)

(编译 于春红; 审校 利棣儿)

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