德国公布乐观数据後,欧元攀升 黄金期权集中在1,800美元附近,亚洲需求减弱 现货铂金(白金)和现货钯金升至五个月高位

路透纽约/伦敦2月23日电---金价周四升至三个月高位,录得连续第四个交易日上涨,因美元下滑和宽松货币政策支撑了黄金对抗通胀的吸引力.

受主要铂金生产国南非发生严重罢工影响,铂金稍早触及五个月高位,但随後获利了结拖累铂金回落.

风险偏好升温,带动黄金与欧元和美国股市一道上涨,白银也跳涨3%,因新出炉的数据显示,美国2月18日当周当周初请失业金人数持平於35.1万人,仍处於2007-2009年经济衰退初期以来的最低水平.

黄金受益於中国进一步放宽政策的预期,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)上月表示,将在2014年底前维持利率在近零水平.欧洲通过第二轮对希腊援助方案後经济不确定性仍挥之不去,也助推金价走高.

"投资者依然认为,这一轮放松货币政策将仍支撑黄金,因希腊援助计画重新点燃对各国央行大举印钞的担忧,"Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini指出,该公司管理540亿美元资产.

Luschini说,欧洲央行(ECB)的长期再融资操作为银行体系注入了更多流动性,也提振了金价.

2032GMT,现货金 XAU= 上涨0.2%,至每盎司1,780.06美元,盘中一度升至三个月高位1,787.11美元.

黄金连续四日上涨是1月初迄今最久纪录.

路透初步数据显示,纽约商品期货交易所(COMEX)-4月黄金期货 GCJ2 收高15美元,报每盎司1,786.30美元,成交量较30日均值低约25%.

现货银 XAG= 劲扬3.3%,报35.40美元.

欧元兑美元触及两个半月高位、以及德国数据优於预期缓解了欧元区经济前景忧虑後,黄金投资者信心得到鼓励.

原油价格上涨亦触发对抗通胀的买盘活动.布兰特原油升至每桶124美元上方的九个月高位,因伊朗和西方之间紧张气氛加剧.

**期权相关买盘**

本周迄今美国黄金期货势将劲扬逾3%,可能录得1月末迄今最高单周涨幅.

周四COMEX-3月期权合约到期也提升黄金期货价格.

铂金(白金)升向1,730美元,为去年9月以来首次.周三有消息称,铂金矿商Impala IMPJ.J 旗下Rustenburg矿山工人罢工,可能令4月向消费者的交货数量减少约50%.

现货铂金 XPT= 下滑0.1%,报每盎司1,719美元,上月累计涨逾10%,因市场预期南非料出现供给中断.

现货钯金 XPD= 跌0.8%,报每盎司713.40美元,稍早一度追随铂金升至每盎司722.75美元的五个月高位.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 4月黄金期货 1786.30 15.00 0.8 1773.30 1789.50 137,468

COMEX 3月白银期货 35.556 1.302 3.8 34.230 35.610 66,242

COMEX 4月铂金期货 1723.00 2.20 0.1 1716.00 1736.50 8,927

COMEX 3月钯金期货 718.40 0.65 0.1 713.20 725.85 4,885

现货金 XAU= 1780.06 4.27 0.2 1772.70 1787.11

现货银 XAG= 35.400 1.130 3.3 34.270 35.590

现货铂金 XPT= 1719.00 -0.99 -0.1 1716.50 1731.50

现货钯金 XPD= 713.40 -5.48 -0.8 716.02 722.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 肖群英/洪曦;审校 于春红

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