金价下滑 因美国非农就业报告强劲

路透纽约/伦敦7月3日 - 金价周四下滑，之前美国公布的6月非农就业岗位增长幅度多于预期，点燃对美国可能提早升息的预期。

美国6月非农就业岗位激增，失业率逼近六年低位，这是美国经济在年初意外大幅萎缩后强劲反弹的确凿证据。劳工部周四表示，6月美国非农就业岗位增加28.8万个，失业率降至6.1%，为2008年9月以来最低水平。4月和5月数据被上修，两个月就业岗位累积再增加2.9万个。

“目前的市场形势耐人寻味，从经济的状况来看，人们现在有理由预计货币政策将正常化，”Mitsubishi Corp分析师Jonathan Butler说，“但金价仍面临下行风险。”

美联储决策者曾承诺，只要美国通胀和金融稳定风险受控，美联储将保持利率近零，直至失业率降至5.5%以下。

1804 GMT，现货金XAU=下跌0.6%，报每盎司1,319.15美元，稍早跌最多1.3%，至一周低位1,309.64美元。

美国COMEX-8月期金GCQ4收跌10.30美元，报每盎司1,320.60美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值多约30%。

一些分析师指出，利率上升，金价也可能跟随上涨。

“如果美联储开始升息，是因为担心通胀的话，那么通胀因素可能在利率上升的情况下推高金价，”CPM Group董事总经理Jeffrey

Christian说。

欧洲央行总裁德拉吉表示，上月推出的一系列措施将扶助提振通胀，并支持银行放贷，交易商表示，这会在较长期内提振金价。

其他贵金属方面，现货钯金XPD=攀升0.4%，报每盎司855.60美元。

钯金升至864.45美元，此为2001年2月来最高，因良好的美国数据提振汽车需求增强的前景。

现货铂金XPT=下跌0.5%，报每盎司1,494.25美元，接近周三触及的10个月高位1,517.50美元。现货银XAG=持平在每盎司21.09美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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