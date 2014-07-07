金价下滑 因美元受提前升息预期带动上涨

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透纽约/伦敦7月7日 - 金价周一下滑，此前美国公布的月度就业数据优于预期，提振提前升息的预期，即便交易商寻找其他因素扶助走势。
在美国政府上周四公布的数据显示美国6月失业率接近六年低点，显示经济成长活跃后，美元兑一篮子主要货币.DXY接近两周高位。美国市场上周五因独立日假期休市一天。
市场臆测如果经济保持改善，美联储可能早至明年第三季，而不是2016年第一季升息。升息会鼓励投资人从金市等不派息资产中撤资。
美联储表示在考虑升息前需要更多经济成长证明。
1830 GMT，现货金XAU=下跌0.2%，报每盎司1,317.11美元。
美国COMEX-8月期金GCQ4收低0.30%，报每盎司1,317美元。
美元指数连升五日，受到自美国就业报告发布后美国公债收益率稳步攀升支撑。
其他贵金属方面，现货银XAG=跌约1%，报每盎司20.92美元。现货铂金XPT=升0.1%，报每盎司1,489.50美元；现货钯金XPD=升0.7%，至865.22美元，此前触及13年高位867美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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