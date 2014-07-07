金价下滑 因美元受提前升息预期带动上涨

路透纽约/伦敦7月7日 - 金价周一下滑，此前美国公布的月度就业数据优于预期，提振提前升息的预期，即便交易商寻找其他因素扶助走势。

在美国政府上周四公布的数据显示美国6月失业率接近六年低点，显示经济成长活跃后，美元兑一篮子主要货币.DXY接近两周高位。美国市场上周五因独立日假期休市一天。