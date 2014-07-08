钯金连升12日触及13年高位

新加坡电信商M1有意售股 试探中移动等买家兴趣--消息人士
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。
路透纽约/伦敦7月8日 - 钯金周二连续第12日攀升，至逾13年来最高，因汽车行业需求强劲，和持续担心即使南非结束为期数个月的罢工，但供应将仍会收紧。
尽管美元近期的涨势消退，但金价下跌，投资者正等待美联储升息的进一步线索。
钯金XPD=触及2001年2月来最高的每盎司873.75美元，钯金在过去两周上涨了8%，之前南非矿工取得加薪协议，结束影响产出的为期五个月罢工。
之后，有其他较小规模的罢工进行，引发投资者担忧供应。
钯金自2月初以来累计上升超过25%，上周数据显示美国6月汽车销售为八年来高位，扶助钯金攀升。
周二稍晚，钯金缩减升幅，在1915 GMT，上涨0.4%，报869.00美元。
金价下跌，之前里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，预期美国通胀将在今年攀升。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔警告，就业市场要达到美联储目标还有长路要走。
现货金XAU=下跌0.2%，报每盎司1,317.43美元，美国8月期金GCcv1收低0.04%，报1,316.50美元。
市场等待美联储周三公布6月会议记录，以判断美联储对利率和经济力道的看法。
美元兑一篮子货币下跌，上日一度触及约两周高位。
现货铂金XPT=下跌0.2%，报每盎司1,488.75美元，与其他贵金属和美股一起下跌。
现货银XAG=跌0.4%，报每盎司20.96美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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