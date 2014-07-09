美联储会议记录和预期一致令金价上涨 钯金升至13年半新高

路透纽约/伦敦7月9日 - 金价周三上涨，留守在1,320美元以上，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日发布的会议记录没有暗示将提早升息。

钯金XPD=连续第二日触及13年半新高，铂金也上涨。南非矿工长时间罢工、主要出产国俄罗斯和西方关系紧张，以及汽车销售上升，推动钯金和铂金上涨。

现货金接近一周高位，因全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)表示，黄金持仓量连续第二天增加，自4月中来首次上升至超过800吨。

1925 GMT，现货金XAU=升1%，报每盎司1,330美元，美国8月期金GCcv1收涨7.80美元，报每盎司1,324.30美元。

金价上涨，因预期美联储6月会议记录将显示对货币政策的想法没有重大改变，意思是美联储不准备很快升息或提早撤走刺激计划。

“在这方面，黄金市场得到它所想要的，”Sarhan Capital的Adam Sarhan表示，“市场对美联储会议记录作一些下意识反应，美元上涨和金价回吐部份升幅，但这反应很短暂，而且变动也很小。”

美联储会议记录显示，如果某些经济状况保持正面，联邦公开市场委员会(FOMC)可能在10月会议后结束购债计划。许多委员希望在首次升息或之后就结束投资组合再投资。

美联储会议记录也重申其立场，预期在未来几年美国通胀将仍然低于美联储2%的目标。

美元指数.DXY跌至约一周低位，提振黄金作为对冲工具的吸引力。

现货银XAG=与黄金一起攀升，上涨0.8%，至每盎司21.17美元。

现货钯金XPT=涨0.5%，报每盎司871.22美元，盘中触及873.80美元，为2001年2月来最高。

现货铂金XPT=上升1.3%，报每盎司1,507美元。

俄罗斯和西方就乌克兰问题而关系紧张，令人担忧克里米亚地区的铂金群金属(PGM)供应将可能受到影响。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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