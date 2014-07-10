金价触及三个半月高位 因葡萄牙忧虑和印度保持黄金关税不变

路透纽约/伦敦7月10日 - 金价周四触及三个半月高位，因对葡萄牙最大上市银行财务问题的忧虑刺激避险买盘，且印度保持黄金进口关税在纪录高位，可能促使稍早未购买黄金的交易商重返市场。

欧美股市下跌，避险日圆触及数个月高位，因对葡萄牙最大上市银行必利胜银行(BES) BES.LS财务问题的忧虑提醒投资者警惕欧洲银行业再陷危机的可能性。

汇丰的金属分析师兼高级副总裁James Steel称，“客观地讲，金价在过去一段时间一直呈上行趋势，未受太多的卖盘阻碍，因欧洲和中东的地缘政治风险，以及美联储坚称升息尚需时日。”

1940 GMT，现货金XAU=上扬0.7 %，报每盎司1,335.40美元，稍早升至3月19日以来最高1,345.00美元。技术分析师称，金价升穿强劲阻力位1,334美元也扶助支撑涨势。

交投最活跃的美国8月期金GCcv1上扬1.1%，报每盎司1,339.20美元。

葡萄牙最大的上市银行BES的最大股东Espirito Santo Financial Group ESF.LS暂停了该行的股票和债权交易，称因其母公司ESI出现“重大困难”。这是今年欧元区二线公债市场首次出现重大的忧虑蔓延的情况，限制了对希腊在2012年违约后第二次发债的需求。

在周四公布的预算中，印度决定保持进口关税在10%的纪录高位，迫使因预计关税将被下调而离场观望的珠宝商重新补充库存。此举也支撑金价涨势，推动交投较活跃的8月期金上扬多达3%。

其他贵金属也攀升，铂金系金属触及数月高位。

现货铂金XPT=上扬0.7%，报每盎司1,507美元，稍早触及9月4日以来的高位1,518.25美元。

现货钯金XPD=持平在每盎司869美元，连涨第14日，稍早触及2001年2月以来最高875.60美元。现货银XAG=攀升1.5%，至每盎司约21.36美元，盘中飙升至3月17日以来的高位21.55美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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