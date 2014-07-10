金价触及三个半月高位 因葡萄牙忧虑和印度保持黄金关税不变

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约/伦敦7月10日 - 金价周四触及三个半月高位，因对葡萄牙最大上市银行财务问题的忧虑刺激避险买盘，且印度保持黄金进口关税在纪录高位，可能促使稍早未购买黄金的交易商重返市场。
欧美股市下跌，避险日圆触及数个月高位，因对葡萄牙最大上市银行必利胜银行(BES) BES.LS财务问题的忧虑提醒投资者警惕欧洲银行业再陷危机的可能性。
汇丰的金属分析师兼高级副总裁James Steel称，“客观地讲，金价在过去一段时间一直呈上行趋势，未受太多的卖盘阻碍，因欧洲和中东的地缘政治风险，以及美联储坚称升息尚需时日。”
1940 GMT，现货金XAU=上扬0.7 %，报每盎司1,335.40美元，稍早升至3月19日以来最高1,345.00美元。技术分析师称，金价升穿强劲阻力位1,334美元也扶助支撑涨势。
交投最活跃的美国8月期金GCcv1上扬1.1%，报每盎司1,339.20美元。
葡萄牙最大的上市银行BES的最大股东Espirito Santo Financial Group ESF.LS暂停了该行的股票和债权交易，称因其母公司ESI出现“重大困难”。这是今年欧元区二线公债市场首次出现重大的忧虑蔓延的情况，限制了对希腊在2012年违约后第二次发债的需求。
在周四公布的预算中，印度决定保持进口关税在10%的纪录高位，迫使因预计关税将被下调而离场观望的珠宝商重新补充库存。此举也支撑金价涨势，推动交投较活跃的8月期金上扬多达3%。
其他贵金属也攀升，铂金系金属触及数月高位。
现货铂金XPT=上扬0.7%，报每盎司1,507美元，稍早触及9月4日以来的高位1,518.25美元。
现货钯金XPD=持平在每盎司869美元，连涨第14日，稍早触及2001年2月以来最高875.60美元。现货银XAG=攀升1.5%，至每盎司约21.36美元，盘中飙升至3月17日以来的高位21.55美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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