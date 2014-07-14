金价重挫2.4% 因葡萄牙银行业忧虑消退

路透纽约/伦敦7月14日 - 金价周一重挫2.4%，录得12月初来最大单日跌幅，因对葡萄牙银行业的担忧减弱，且美股上涨促使投资人对上周金价升至三个半月高位的升势获利了结。

交易员表示，美国期金跌穿1,330和1,310美元的关键支撑位时遭遇一波波强劲卖盘，引发大量止损单。

上周四金价升至近1,350美元，因对葡萄牙最大上市银行体质的担忧引发市场担心欧元区可能爆发新的银行业危机。

近期，圣灵银行BES.LS创始家族旗下一控股公司的网站披露该公司出现财务违规，导致葡萄牙股市和债市全线重挫。圣灵银行上周表示，该行的资本规模达到21亿欧元，超过最低监管要求，足以应对其在圣灵家族旗下控股公司11.5亿欧元的曝险。

“部分上述忧虑消退，这给了投资人获利了结的理由。”Sica Wealth投资长Jeffrey Sica表示。

1806 GMT，现货金XAU=大跌2.4%，报1,305.50美元，可能录得12月2日来最大单日跌幅，稍早金价一度跌至6月19日来最低的1,302.90美元。

美国8月期金GCcv1重挫30.70美元，报每盎司1,306.70美元。

路透初步数据显示，市场交投放量，成交量较30日均值高约60%。

其他贵金属中，现货银XAG=跌2.5%，报每盎司约20.85美元，现货铂金XPT=跌1.5%，报每盎司1,484.75美元，现货钯金XPD=跌0.3%，每盎司867.25美元。

全球最大的铂金生产商Anglo American Platinum (AMSJ.J)周一表示，上半年盈利可能骤降96%，因五个月的罢工影响了运作。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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