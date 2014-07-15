金价下滑1%跌穿1300美元 因叶伦证词和美元上涨

路透纽约/伦敦7月15日 - 金价周二下挫1%，跌至每盎司1,300美元以下，因投资者将焦点放在美国联邦储备理事会(FED/美联储)报告显示美联储可能在10月结束购债计划。

金价在周一和周二累计下跌约3.5%，为10月1日来最大两日跌幅。

美联储主席叶伦周二在参议院金融服务委员会表示，美国经济复苏仍未完成，就业市场状况仍不佳以及薪资迟滞为在可预见的未来实施宽松货币政策提供依据。在叶伦讲话后，金价短暂上涨。

不过，美联储同时发布的报告显示，在10月结束购债时，资产负债表规模将高达4.5万亿美元。时间表和美联储官员之前所说的一致。

“叶伦为目前政策辩护，符合市场预期，不过，美联储最终将会升息，投资者没有持有黄金的理由，”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov说。

1920 GMT，现货金XAU=下跌1%，报每盎司1,293.64美元，稍早一度下跌至6月19日来最低的1,291.70美元。

金价跌势在纽约早盘尾段加速，当时金价跌穿1,300美元大关，且美元指数开始上升。

金价似乎找到了技术性支撑，从1,292美元附近的50日移动均线反弹。

美国8月期金GCcv1下挫9.60美元，收报每盎司1,297.10美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值高约30%。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量周一增加8.68吨，至808.73吨。

其他贵金属中，现货银XAG=跌0.8%，报每盎司约20.72美元，现货铂金XPT=下滑0.6%，报每盎司1,478.50美元，现货钯金XPD=跌0.4%，每盎司864.08美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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