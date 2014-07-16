金价上扬 受助于连续两日大跌后的低吸买盘

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透纽约/伦敦7月16日 - 金价周三在连续两日大跌后反弹，但美国经济前景强劲以及担忧美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能升息限制黄金涨幅。
交易商表示，金市在录得去年10月以来最大两日跌幅后出现低吸买盘。黄金连续第二日在1,290美元附近的50日移动均线寻获支撑，由此催生的技术性买盘也扶助支撑价格。
今日公布的数据显示，美国第二季制造业产出增速为逾两年最快，表明经济正重拾动能，足以提振经济在今年底之前持续增长。数据公布后，黄金涨势消退。
1816 GMT，现货金XAU=上涨0.2%，报每盎司1,296.94美元，过去两日累计下跌3.3%，为10月1日以来最大两日跌幅。
美国8月期金GCQ4收涨2.70美元，报每盎司1,299.80美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约20%。
金价周二跌穿1,300美元，为6月19日以来首次，因美联储报告称，在10月结束购债计划时，联储的资产负债表规模将达4.5万亿美元，与决策者之前所说的时间表一致。
另外，达拉斯联储总裁费希尔周三表示，联储可能从明年初开始缓慢升息，且应从10月开始缩减资产负债表规模，以显示对经济复苏的信心。这也导致黄金涨势消退。
London Gold Market Fixing Ltd表示，正考虑让第三方来接手全球黄金基准，即“黄金定盘”的管理，此举可能暗示黄金定盘将转至电子交易平台。目前市场人士正在消化这一消息可能产生的影响。
其他贵金属方面，现货铂金XPT=上扬0.2%，报每盎司1,478.50美元。现货钯金XPD=涨1%，报每盎司871.83美元。现货银XAG=上扬0.1%，报每盎司20.67美元。 (完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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